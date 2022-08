Pierre-Yves Dermagne: «Il ne faut pas demander des économies à une population déjà frugale»

A quelques heures du Comité de concertation, le vice-Premier socialiste plaide pour une prolongation des mesures de soutien déjà décidées, et un blocage des prix. Il s’oppose à des restrictions de consommation pour les plus fragilisés.

Le vice-Premier socialiste et ministre de l’Economie est en première ligne dans la lutte contre les effets de l’inflation. Sur le court terme, il ne promet pas monts et merveilles. Mais Pierre-Yves Dermagne pense qu’on peut bloquer les prix et taxer les surprofits.

L’urgence de la rentrée pour le PS c’est…