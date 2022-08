«On ne peut plus se cacher: on veut gagner la Vuelta»

Il est irrésistible. Comme on aurait pu l’écrire à propos de Pogacar, de Van Aert ou de Vingegaard. L’objectivité, l’expérience sans doute aussi, le manque abyssal d’un coureur de grand Tour depuis Eddy Merckx et Lucien Van Impe invitent pourtant le suiveur à s’enflammer. En fait, le suiveur fait comme Remco Evenepoel : il disserte au jour le jour, refuse d’épiloguer car nous ne sommes qu’à mi-parcours, au terme de l’étape 10, synonyme de première victoire dans une course de trois semaines pour celui qui enflamme la Vuelta. « Il n’aime pourtant pas la couleur rouge et moi non plus, mais qu’est-ce que je l’adore en rouge !, » s’esclaffait son père, Patrick, lui aussi supporter de la première heure du Sporting d’Anderlecht.