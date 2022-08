Remco Evenepoel: une première victoire en famille

Dans la touffeur d’une ligne d’arrivée où on crut longtemps qu’un orage pouvait gronder, l’émotion se lisait sur les visages. La confusion entre la sueur et les larmes arrangeait parfaitement les plus fragiles en termes de sanglots. Des sanglots heureux, évidemment, éparpillés entre les grands-parents maternels, les parents Patrick et Anja, invités dans le paddock et la compagne de Remco Evenepoel, Oumi, qui s’était offert un bon de sortie après avoir passé deux examens éprouvants dans son cursus de sciences économiques.

Les yeux de chacun, famille et supporters, n’étaient pas assez grands pour applaudir l’exploit, le nouvel exploit, de la pépite de Schepdaal, auteur donc de sa première victoire d’étape dans un grand Tour, son objectif majeur. Avant d’envisager la suite, ce que l’intéressé gère semble-t-il avec maîtrise et maturité.