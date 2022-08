Pas (encore) de prison ouverte pour les détenues

La rumeur courait dans la prison pour femmes de Bruxelles-Berkendael, et elle est confirmée par la direction générale des établissements pénitentiaires du SPF Justice : en raison de « motifs organisationnels et opérationnels », les deux unités pour femmes de la prison de Haren ne seront pas mises en service en même temps. Le nouvel établissement se présentera comme un grand complexe composé de différentes « unités de vie », et une seule, moins sécurisée, est prévue hors du mur d’enceinte, pour des femmes. La mise en service de celle-ci est cependant postposée au profit de l’unité « sécurisée » pour femmes, à l’intérieur du mur d’enceinte, et ce malgré le très faible taux de problèmes disciplinaires que posent les détenues. Celles-ci, estime la chercheuse Olivia Nederlandt, subiraient de lourds inconvénients d’une détention trop genrée, où elles sont fortement minoritaires.