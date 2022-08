Mathias Pogba contre-attaque dans une nouvelle vidéo et dément les faits d’extorsion sur son frère Paul

« Je remarque que beaucoup de gens et de média ont déjà décidé que les dires de Paul seraient la vérité ultime sans même besoin de vérifier puisque la star l’a dit et quiconque n’ayant par la même carrière devrait juste la fermer », lance le grand frère du joueur de la Juventus. « Là vraiment je ne peux rien faire contre l’aveuglement volontaire. Alors je m’adresse aux autres qui veulent vraiment comprendre. »

Paul Pogba a répondu dimanche aux déclarations de son frère Mathias faites la veille, ce dernier promettant « de grandes révélations ». Par l’intermédiaire de ses avocats, l’international français a fait savoir que cela « s’ajoute à des menaces et des tentatives d’extorsion en bande organisée », à son encontre et qu’une enquête est en cours. Face à la tempête médiatique qui s’est créée autour de cette affaire, Mathias a publié une nouvelle vidéo en réaction aux révélations faites par son frère.

« Aussi je rappelle qu’à l’origine, je n’avais fait que dire que j’allais révéler des choses, mais au final je n’avais encore rien révélé, c’est le petit Paul paniqué et mal conseillé qui a envoyé ses soldats en robe noire. Il est celui qui a commencé à révéler des choses de lui-même de façon orientée et arrangé à sa sauce et depuis je ne fais que répondre. Car tous les propos de Paul, de l’audition de début août, donc avant mes vidéos, à la réponse de ses avocats et les réponses de ses soutiens n’ont pour but que de traîner mon nom dans la boue. »

Un « geste consenti » et non pas de l’extorsion

Mathias a pris la parole ce mardi soir afin de couper court à cet « acharnement » pour le discréditer avant même qu’il ne révèle quoi que ce soit. « Le public s’énerve et accuse de trahison sans rien savoir. Si le grand frère a été obligé de s’exprimer publiquement car risquant de perdre sa vie ou sa liberté du fait de son petit frère qui le veut soit mort soit en prison. N’est ce pas plutôt le petit frère qui aurait trahi !? Ou est-ce moins grave, parce que lui est une star mondiale, et moi un humain lambda et tous ceux comme moi, devraient accepter de mourir en silence pour la gloire du prodige injuste !? Bien sûr certains le souhaiteraient, mais désolé, pas d’accord ! Faites-le vous si vous voulez ! »

Indiquant se battre pour sa vie et celle de sa famille pour « sortir du piège de ce frère », Mathias compte dévoiler les mensonges de Paul. « Il prétend que l’argent qu’il a offert à ses amis d’enfance a été extorqué, facile à dire pour les médias, mais on fait quoi si cet argent est justifié par des documents officiels et enregistrés, et qu’il y a des preuves d’un geste consenti !? »