Hausse des prix de l’énergie: le MR préfère une «contribution de crise» qu’une taxe sur les surprofits

Comment ? En se basant sur le mix énergétique de chaque entreprise concernée, explicite encore le MR. «Comme le prix de l’électricité en Europe est déterminé par le prix du gaz, aujourd’hui, plus la part des énergies renouvelables et nucléaires est importante, plus les bénéfices sont élevés. Parfois cinq ou six fois le coût de production. Nous voulons prélever une contribution temporaire de solidarité sur cette différence, qui pourrait aller jusqu’à 50 à 60%», complète Georges-Louis Bouchez.