US Open : la N.1 mondiale Iga Swiatek file au 2e tour sans trembler, Emma Raducanu, tenante du titre, déjà éliminée

Emma Raducanu va en outre sortir du Top 80 à cause de cette défaite.

Fortunes diverses chez les dames, lors du premier tour de l’US Open. Iga Swiatek a réussi ses débuts, balayant 6-3, 6-0 Jasmine Paolini (56e). Un succès convaincant dont la Polonaise de 21 ans s’est logiquement satisfaite: «Un premier tour comme ça, c’est un bon test, ça permet de trouver le rythme, de mettre en place les bons réglages.»

Après un printemps irrésistible, qui l’a vue enchaîner 37 victoires et six titres d’affilée, dont Roland-Garros en juin, la N.1 mondiale a connu une préparation sur dur guère concluante cet été, marquée par deux éliminations en 8e à Toronto et à Cincinnati.