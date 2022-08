Georges-Louis Bouchez sur la hausse des prix de l’énergie: «Les surprofits, ça n’existe pas»

A quelques heures du Comité de concertation sur la hausse des prix de l’énergie prévu ce mercredi à 15 heures, Georges-Louis Bouchez, interrogé sur Bel RTL, a défendu que la priorité du moment était de garantir la sécurité d’approvisionnement. « Il faut prolonger plus de deux réacteurs nucléaires. Il faut ensuite constituer des réserves de gaz. Et enfin renforcer tout ce qui est renouvelable, dont l’éolien offshore », a-t-il expliqué.

Pour lui, il faut changer la dynamique de fonctionnement sur le marché européen ; « Le problème, c’est qu’on a dit que le prix de l’électricité serait fixé sur base du prix du gaz. On doit travailler sur cette déconnexion. » A l’heure actuelle, 50 % de l’électricité produite en Belgique vient du nucléaire. « Ce n’est pas normal de tout payer au prix du gaz. »

L’Etat aussi fait des « surgains », grâce à la TVA. « L’Etat doit rendre ces surplus aux consommateurs, aux PME, aux indépendants. Ce sont les grands oubliés du débat alors que c’est ceux qui subissent le plus cette crise. Si on ne les aide pas, on va créer de la récession », conclut-il. « La fameuse sobriété voulue par les Ecolo, on voit ce que ça donne : ça crée la précarité pour les classes moyennes. Il faut une consommation intelligente, mais pas demander aux gens qui n’ont déjà rien de faire des efforts. »

De son côté, le coprésident d’Ecolo Jean-Marc Nollet s’est exprimé sur La Première. L’écologiste est revenu sur les deux axes principaux proposés par son parti pour freiner l’augmentation galopante des prix de l’énergie : la protection des citoyens en élargissant et en pérennisant le tarif social, et l’organisation de la solidarité, en taxant les surprofits des entreprises énergétiques pour diminuer la facture des citoyens et des PME. « Le monde politique doit être à la hauteur », a-t-il défendu. « Ce n’est pas aux citoyens de payer pour le marché néolibéral qui dérive totalement ».

Si Jean-Marc Nollet reconnaît que la taxation des surprofits n’est pas chose aisée, juridiquement notamment, il revendique qu’« il y a un chemin ». « La ministre de l’Energie Tinne Van der Straeten a déposé des propositions, qui font aujourd’hui l’unanimité », a-t-il déclaré. Le coprésident écologiste n’a pas voulu se montrer plus précis sur un potentiel calendrier ou la manière dont le tarif social pourrait être élargi.

Une autre priorité du parti écologiste est l’accélération de la transition énergétique. « La question de la facture et la question de la température sont liées. Et derrière elles, il y a l’hydrocarbure ». Jean-Marc Nollet argumente que l’explosion des prix de l’énergie rend particulièrement compétitif tout investissement dans les énergies renouvelables. « Les éoliennes offshore sont les centrales électriques du XXIe siècle. Il n’y a que le MR qui est encore coincé dans le XXe siècle ».