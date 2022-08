Hausse des prix de l’énergie: Nollet et Bouchez se taclent mutuellement A quelques heures du Comité de concertation sur la hausse des prix de l’énergie prévu ce mercredi à 15 heures, la tension monte entre le co-président d’Ecolo et le président du MR.

Publié le 31/08/2022

Le coprésident d’Ecolo Jean-Marc Nollet s’est exprimé ce mercredi matin sur La Première. L’écologiste est revenu sur les deux axes principaux proposés par son parti pour freiner l’augmentation galopante des prix de l’énergie : la protection des citoyens en élargissant et en pérennisant le tarif social, et l’organisation de la solidarité, en taxant les surprofits des entreprises énergétiques pour diminuer la facture des citoyens et des PME. « Le monde politique doit être à la hauteur », a-t-il défendu. « Ce n’est pas aux citoyens de payer pour le marché néolibéral qui dérive totalement. » À lire aussi Rentrée politique: pour Nollet, «taxons les surprofits pour alléger la facture d’énergie» Une autre priorité du parti écologiste est l’accélération de la transition énergétique. « La question de la facture et la question de la température sont liées. Et derrière elles, il y a l’hydrocarbure. » Jean-Marc Nollet argumente que l’explosion des prix de l’énergie rend particulièrement compétitif tout investissement dans les énergies renouvelables. « Les éoliennes offshore sont les centrales électriques du XXIe siècle. Il n’y a que le MR qui est encore coincé dans le XXe siècle. »

Manque de respect Concernant son partenaire de coalition, notamment au fédéral et au régional, le coprésident a eu des mots très durs. Accusant Georges-Louis Bouchez de manquer de respect vis-à-vis du Premier ministre Alexander De Croo et des ministres verts, notamment Tinne Van der Straeten (Groen) chargée de l’Energie, il regrette que le président du MR freine des quatre fers en ce qui concerne les mesures de protection et l’accélération de la transition. « Mais le plus important, c’est que ce que fait le gouvernement. Sans Georges-Louis Bouchez, le gouvernement avance », conclut l’écologiste. L’avis du président du MR De son côté, Georges-Louis Bouchez, interrogé sur Bel RTL, estime que la priorité est de garantir la sécurité d’approvisionnement. « Il faut prolonger plus de deux réacteurs nucléaires. Il faut ensuite constituer des réserves de gaz. Et enfin le renforcer tout ce qui est renouvelable, dont l’éolien offshore », a-t-il expliqué. Pas question de taxer les surprofits pour le MR – « ça n’existe pas en économie, ça n’a aucun sens et ce n’est pas objectivable juridiquement » – qui lui préfère une « cotisation spéciale de crise par les producteurs, qui permet une ristourne automatique sur la facture ». « Nous pourrions aller jusqu’à 50-60 % du surcoût de la facture des usagers. » Pour lui, il faut changer la dynamique de fonctionnement sur le marché européen : « Le problème, c’est qu’on a dit que le prix de l’électricité serait fixé sur base du prix du gaz. On doit travailler sur cette déconnexion. » A l’heure actuelle, 50 % de l’électricité produite en Belgique vient du nucléaire. « Ce n’est pas normal de tout payer au prix du gaz. »