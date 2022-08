Truth, le réseau social de Trump, interdit sur les appareils Android

Google Play, la boutique d’applications pour les appareils fonctionnant avec le système d’exploitation Android, interdit celle de Truth Social, le réseau social cofondée par l’ancien président Donald Trump. Cela car il contient des menaces violentes et d’autres contenus qui ne sont pas conformes aux normes de Google, rapportent différents médias américains.

L’application avait été lancée le 21 février et a été présentée comme une alternative à Twitter. Elle est également -et l’est toujours- disponible sur l’App Store d’Apple et peut également être consultée à partir de navigateurs. Il semble cependant qu’elle enfreint les règles du Play Store en matière de modération du contenu, si bien que Google n’a pas encore approuvé l’application.