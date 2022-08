Vers une indexation des salaires de plus de 10% dès 2023

En janvier 2023, les secteurs comme la CP200 se dirigent vers une indexation des salaires de plus de 10 %. Des milliers d’entreprises sont concernées, d’après une estimation de la société de ressources humaines SD Worx.

Les secteurs où les salaires sont indexés une fois par an, souvent à partir de janvier, comme la CP200, qui compte près de 60.000 entreprises et 500.000 employés, se dirigent vers une indexation de plus de 10 % en janvier 2023, selon une estimation mardi de la société de ressources humaines SD Worx.

« Une prévision n’offre aucune certitude, mais il est déjà clair que la forte inflation des mois passés et à venir entraînera des indexations salariales d’une rapidité et d’une ampleur sans précédent. Par rapport aux 10 à 15 dernières années, le taux d’indexation normal était en moyenne inférieur à 2 % par an », souligne SD Worx dans un communiqué.

À lire aussi Réforme fiscale: voici ce qui pourrait changer pour votre salaire

Indexation prévue dans de multiples secteurs

Outre la CP200, pour laquelle l’indexation future est pour l’heure estimée par SD Worx à 10,03 % au 1er janvier, l’indexation devrait également dépasser 10 % dans l’horeca (CP 302), l’industrie alimentaire (CP 118 et 220), le transport routier pour compte d’autrui (CP 140.03) et le commerce international, du transport et de la logistique (CP 226).