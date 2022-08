Prix de l’énergie: le diesel sera moins cher dès jeudi

Les prix du diesel seront en baisse à partir de ce jeudi, annonce la Direction générale Énergie du SPF Économie mercredi.

Dans le détail, les prix maxima du diesel B7 et du diesel B10 s’établiront respectivement à 2,0680 euros le litre (-0,071 euro) et 2,0350 euros le litre (-0,074 euro). Pour le gasoil de chauffage (50S), les prix maxima atteindront 1,3309 euro le litre (-0,0797) pour moins de 2.000 litres et 1,2990 euro le litre (-0,0797) pour une commande à partir de 2.000 litres.