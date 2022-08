Décès de Gorbatchev: la réaction de Vladimir Poutine

L’émotion des réactions occidentales contraste avec la sobriété du président russe Vladimir Poutine qui a exprimé « ses profondes condoléances » et qui a envoyé ce matin un télégramme de condoléances à la famille et aux proches de l’ancien dirigeant, selon le porte-parole du Kremlin.

La mort, mardi soir, à 91 ans de Mikhaïl Gorbatchev, dernier dirigeant de l’URSS, a suscité de vibrants hommages en Occident, où son rôle crucial pour mettre fin à la Guerre froide et son combat pour la paix ont été salués, prenant un relief particulier six mois après l’invasion russe de l’Ukraine.

Le président russe Vladimir Poutine a ajouté que Mikhaïl Gorbatchev a eu, selon lui, « une grande influence sur l’Histoire du monde ». « Il a guidé notre pays à travers une période de changements complexes et dramatiques, et de grands défis de politique étrangère, économiques et sociaux », a-t-il déclaré dans le télégramme de condoléances.

