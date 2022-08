Mercato: Kristoffer Olsson en passe de quitter Anderlecht pour Midtjylland, ça bouge pour Benito Raman

Alors qu’Amadou Diawara est en passe d’être officialisé, un milieu de terrain va quitter le Sporting d’Anderlecht dans les prochaines heures. Peu utilisé par Felice Mazzù – il monte souvent en cours de deuxième période -, Kristoffer Olsson va tenter de se relancer du côté de Midtjylland, actuel septième du championnat et qualifié pour l’Europa League dans un groupe avec Sturm Graz, la Lazio et… Feyenoord où il a été un temps cité.

Mais c’est bien au Danemark qu’Olsson va tenter de retrouver du plaisir après une saison ratée à Anderlecht où il était arrivé en provenance de Krasnodar. Selon plusieurs sources danoises, Olsson est déjà au Danemark et en passe de réaliser ses tests médicaux. Anderlecht et Midtjylland doivent encore se mettre d’accord entre un transfert définitif et un prêt avec option d’achat.