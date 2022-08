Jean-François Pottier prend la tête de Nostalgie Belgique

Diplômé de l’IAD en section réalisation radio-TV-Multimédia en 2002, Jean-François Pottier entre chez Nostalgie la même année comme animateur. Il devient programmateur en 2008, puis responsable de la programmation musicale (head of music) en 2012. À cette fonction s’ajoute celle de chef d’antenne depuis 2019, sous la direction de Frédéric Herbays.

Jean-François Pottier, actuel responsable de la programmation musicale et chef d’antenne de Nostalgie, endossera le rôle de brand manager et directeur des programmes à partir du 1er novembre, annoncent mercredi les responsables de la radio. Il succédera à Frédéric Herbays, retourné chez RTL Belgium.

« C’est avec énormément de plaisir et d’enthousiasme que je prendrai en novembre prochain la succession de Frédéric Herbays », a déclaré Jean-François Pottier. « Depuis de nombreuses années, j’ai la chance de travailler au plus près des équipes qui font, au quotidien, notre succès. Ensemble, nous continuerons à faire évoluer Nostalgie afin qu’elle reste une marque moderne et populaire. »