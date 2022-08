«Lettre d’Ivan De Vadder»: Les derniers des Mohicans

La rentrée politique en Flandre est accompagnée de la publication d’un livre dialogue, Wie wij waren (Qui nous étions), le résultat de quatre journées de conversations entre le journaliste Rik Van Cauwelaert et l’ancien politique Herman Van Rompuy. Les éminences grises se sont laissées inspirer par la littérature française, comme Rik Van Cauwelaert le démontre quand il cite, dans le magazine Knack, Les chênes qu’on abat, dans lequel le célèbre écrivain et homme politique français André Malraux, juste avant la mort de Charles de Gaulle en 1970, évoque avec l’ancien président des sujets aussi divers que l’art, l’histoire, Napoléon, politique et guerre. Malraux passe une journée entière à Colombey-les-Deux-Églises, résidence et dernière demeure de de Gaulle. « C’est toujours un livre fantastique », reconnaît Herman Van Rompuy.