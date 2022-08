Accidents de la route: il y a quatre fois plus de blessés graves que les chiffres officiels

Les données hospitalières mettent en évidence que ce sont surtout les cyclistes, les usagers les plus jeunes (0-17 ans) et les seniors qui semblent être sous-représentés dans les données policières.

Le nombre de blessés graves parmi les usagers de la route est largement sous-estimé en Belgique, ressort-il d’une vaste étude menée par l’Institut Vias dans les hôpitaux et présentée mercredi à l’UZ Brussel. Ainsi, pour chaque cas enregistré officiellement par la police, quatre personnes sont en fait admises à l’hôpital.

« Si l’on regarde les statistiques de la police, le nombre de blessés hospitalisés a diminué de 44 % entre 2005 et 2019 », indique Karin Genoe, CEO de l’Institut Vias. « Or, si l’on examine les statistiques des hôpitaux, qui sont plus détaillées, le nombre de blessés admis à l’hôpital n’a en réalité diminué que de 21 %. Il s’agit de la face cachée de la sécurité routière », poursuit-elle.