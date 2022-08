«Ça ne me surprend pas du tout», «La mère Pogba est la cheffe de gang»: les nouvelles révélations surprenantes sur l’affaire Pogba

Les nouvelles révélations se poursuivent concernant l’affaire Pogba. Alors que Mathias Pogba a publié une nouvelle vidéo sur son compte Twitter ce mardi soir, pour démentir les tentatives d’extorsion suite à la réponse des avocats de son frère Paul, c’est désormais le président du Tours FC, où a évolué Mathias Pogba lors de la saison 2018-2019, qui a donné de nouveaux détails sur la famille Pogba.

« L’affaire ne me surprend pas du tout », a déclaré le président Jean-Marc Ettori au Figaro, avant de revenir sur le passage de Mathias à Tours. « On nous l’a proposé. On a tous dit non merci. On nous a dit de prendre Mathias et Paul paiera son salaire, ses charges. Et en plus il vous propose de venir faire un match (amical) à Tours, et il viendra deux fois voir jouer son frère à Tours », poursuit-il.