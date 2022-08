Comité de concertation: quelle solution pour financer les futures mesures qui sont sur la table?

Ce mercredi, sur le coup de 15 heures, les Belges renoueront avec le Codeco (Comité de concertation, réunissant des représentants de tous les gouvernements du pays, soit une vingtaine de ministres). Il ne s’agira plus cette fois d’évoquer des mesures sanitaires liées au covid, mais bien de mesures touchant au pouvoir d’achat, pour combattre les conséquences, pour les ménages et les entreprises, de l’explosion des prix de l’énergie. L’ambition du Premier ministre Alexander De Croo qui a lancé les invitations : « Voir comment les gouvernements de ce pays peuvent travailler ensemble à mieux protéger les Belges face à la crise que nous connaissons aujourd’hui. »

Socialistes et écologistes le réclament depuis plusieurs mois. Si le ministre Vincent Van Peteghem (CD&V) avait recalé une première mouture élaborée en juillet par la ministre de l’Energie, Tinne Vanderstraten, c’est au motif que le Conseil d’Etat avait jugé la proposition boiteuse, rappelle-t-on au cabinet des Finances. Autrement dit : il n’y a pas d’opposition de principe chez les sociaux-chrétiens flamands. Et le Premier Alexander de Croo, côté libéral flamand, s’est également dit en faveur de la taxation des surprofits.

Faisabilité

Sur les modalités, en revanche, le dossier est plus épineux ; et tout le monde renvoie vers la ministre de l’Energie. Il faudra d’abord évaluer ces surprofits, puis imaginer un dispositif fiscal qui tienne la route et ne soit pas susceptible de donner lieu à de nombreux recours en justice. « C’est compliqué, on le sait d’autant mieux que nous sommes déjà parvenus à le faire avec la rente nucléaire ! », explique le ministre de l’Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) dans son interview de rentrée au Soir (lire par ailleurs). Autrement dit : c’est faisable pour le ministre socialiste.