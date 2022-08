Comité de concertation: les mesures proposées pour réduire la consommation d’énergie dans l’espace public

Du côté des Régions (du moins à Bruxelles et en Wallonie), on s’est aussi creusé ces dernières heures pour ne pas arriver devant le Premier ministre les mains vides. Dans la capitale, Alain Maron (Ecolo), ministre de l’Energie, explique que le gouvernement planche sur une série de mesures visant à diminuer la consommation. Via les pouvoirs publics, tout d’abord, « qui ont un rôle d’exemplarité à jouer ». On discute notamment de la limitation du chauffage à 19 degrés, de la non-activation de la climatisation sous les 27 degrés. De quoi tendre à une baisse de 10 à 15 % de la consommation d’énergie, estime le ministre. Côté wallon aussi cette piste est étudiée mais il n’y a pas de chiffres à communiquer à ce stade. Rendez-vous est fixé lors de la conférence de presse post-Comité de concertation.