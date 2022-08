Dans l’Afghanistan des talibans, il existe des lignes rouges dont personne ne connaît l’emplacement exact

Un taliban avec les cheveux jusqu’aux épaules et le visage déformé par la colère me somme de partir. Je lui tends la lettre du ministère afghan des Affaires étrangères qui m’autorise à faire un reportage à Kaboul. « Dégagez, ou nous détruisons votre caméra », hurle-t-il dans ma direction. Nous sommes le 15 août 2022, un an après la prise de pouvoir des talibans. Des hommes armés de kalachnikovs brandissent les drapeaux de l’Emirat islamique sur une place de Kaboul, non loin de l’ancienne ambassade américaine : ils célèbrent l’anniversaire de leur victoire sur les Américains et l’Occident.

Trois semaines plus tôt, à plusieurs milliers de kilomètres de là. Comment s’habille-t-on pour aller en Afghanistan ? Port de la burqa obligatoire, disent les talibans. Une abaya qui descend jusqu’au sol, me dit une amie. Dans une boutique en ligne turque, je commande deux robes en gris et noir, ainsi qu’un hijab couleur boue.