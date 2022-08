Climat: un rassemblement se tiendra ce dimanche à Bruxelles

L’événement de dimanche proposera un mélange de prises de parole, de concerts et de spectacles. Plusieurs annonces y seront également faites, prévient Rise for climate Belgium.

De l’Europe à l’Amazonie, défendons les peuples, le climat et la biodiversité. » C’est sous ce slogan que se tiendra, dimanche 4 septembre, devant la gare Centrale de Bruxelles, à partir de 16 heures, un rassemblement organisé par Rise for climate Belgium. « L’objectif, c’est de réveiller le monde politique à la rentrée, après un été dramatique au niveau climatique, pour que les choses avancent plus vite », explique Kim Lê Quang, membre du collectif citoyen.

L’événement vise donc à interpeller le gouvernement belge mais aussi l’Union européenne afin que ceux-ci « montrent plus de volonté politique pour prévenir et résoudre les problèmes climatiques et accélérer la mise en place du Green Deal et le respect de l’Accord de Paris », indique Rise for climate Belgium, qui cite par exemple la neutralité carbone en 2050, une échéance beaucoup trop lointaine pour le collectif.