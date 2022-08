Vuelta: Bol part seul, le peloton accélère, Alaphilippe chute et abandonne (direct)

Pour cette onzième étape de la Vuelta entre ElPozo Alimentacion (Alhama de Murcia) et Cabo de Gata, longue de 191,2 kilomètres. Cette étape exposée au vent sur la côté méditerranéenne pourrait faire des dégâts pour les coureurs qui manqueraient d’attention. Cinq coureurs sont non-partants : Simon Yates et Pavel Sivakov en plus de trois coureurs de l’équipe Kern Pharma : Roger Adria, Hector Carretero et Pau Miquel. Tous ont été testés positifs au Covid-19. Tim Merlier figure parmi les principaux candidats à la victoire ce mercredi.