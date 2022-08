Vuelta: Remco Evenepoel perd son équipier Julian Alaphilippe dans la 11e étape, Tim Merlier 3e

Trois hommes, l’Espagnol Joan Bou (Euskatel-Euskadi), le Tchèque Vojtech Reda (Kern Pharma) et le Néerlandais Jetse Bol (Burgos-BH), ont presque immédiatement faussé compagnie au peloton de 151 hommes et creusé une avance qui oscillera la plupart du temps entre 2 et 3 minutes.

Kaden Groves (BikeExchange – Jayco) s’est imposé au sprint dans la 11e étape de la Vuelta entre ElPozo Alimentacion (Alhama de Murcia) et Cabo de Gata. Il a devancé Danny van Poppel et le champion de Belgique Tim Merlier. Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) a conservé son maillot rouge de leader mais a perdu un coéquipier, le Français Julian Alaphilippe abandonnant après une chute à 64 km de l’arrivée.

À 64 bornes de l’arrivée, Julian Alaphilippe, chutait dans un virage. Le double champion du monde restait plusieurs minutes au sol, touché à l’épaule droite. Il s’est relevé après qu’on lui a posé une attelle et a été évacué en ambulance.

Devant, Bol attaquait à 52 km de l’arrivée. Alors que ses deux compagnons d’échappée étaient repris, le Néerlandais comptait jusqu’à 2 minutes d’avance mais finissait par être repris à son tour à 26 km de l’arrivée.

Les équipes de sprinters préparaient alors l’emballage final, et ce fut Kaden Groves qui se montra le plus rapide sur la ligne. L’Australien de 23 ans, qui a décroché mercredi sa 9e victoire en carrière, la 3e cette année à l’occasion de son premier grand tour, a devancé le Néerlandais Danny Van Poppel (BORA-hansgrohe) et Tim Merlier (Alpecin-Deceuninck), 3e et premier Belge de cette étape.

Le maillot rouge de Remco Evenepoel n’a pas été menacé. Au général, le Belge compte toujours 2 : 41 d’avance sur le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma) et 3 : 03 sur l’Espagnol Enric Mas (Movistar).