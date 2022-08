Euro : les Belgian Lions ne craignent pas le bouillant public géorgien

«Ça va être super spécial: une ambiance intense avec tout ce public derrière la Géorgie», dit Alex Libert en décrivant ses attentes quant à l’ambiance dans la nouvelle salle de Tbilissi jeudi soir. «Ce sont des matches vraiment amusants à jouer», ajoute-t-il. Le capitaine Maxime De Zeeuw le rejoint sur ce point. «Nous savons que c’est un grand jour pour le basket géorgien et que le public sera hostile, mais je pense que cela devrait nous donner une motivation supplémentaire. On va utiliser ça».

L’entraîneur national Gjergja n’a pas non plus peur des fans éventuellement bruyants dans l’arène. «On ne comprendra pas la moitié de ce qu’ils vont dire et c’est le mieux pour nous», a-t-il plaisanté en conférence de presse. Il fait également référence à l’expérience que les Lions ont accumulée cet été pour y faire face, d’abord à Nis en Serbie, un match de qualification pour la Coupe du monde que les Lions ont remporté de manière surprenante, et en Grèce dimanche. À Athènes, il y avait 19.443 fans, une fréquentation record. Maxime De Zeeuw a vu les Lions se laisser influencer par l’ambiance. «Nous avons montré trop de respect pour l’équipe grecque. C’est pourquoi nous avons très mal commencé ce match. Nous ne devons pas refaire cette erreur demain».