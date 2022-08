Le FC Bruges est arrivé à ses fins : Hans Vanaken prolonge son contrat avec le Club jusqu'en 2027

Le Soulier d’Or pouvait pourtant compter sur l’intérêt concret de formations étrangères, notamment des Anglais de West Ham.

Vanaken, 30 ans, est arrivé en 2015 à Bruges en provenance de Lokeren. Le Diable Rouge (21 sélections et 5 buts), auteur sous les couleurs des Gazelles dont il a porté le maillot à 344 reprises déjà de 102 buts et 73 passes décisives, y a remporté 5 titres de champion de Belgique, 4 supercoupes de Belgique et été sacré Soulier d’or à deux reprises (2018 et 2019).