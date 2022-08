Osher Davida: «C’est un rêve d’être au Standard, je voulais signer dans un grand club»

Le jeune Israélien (21 ans) a joué ses premières minutes face à Courtrai dimanche et espère forcément devenir, à terme, titulaire au Standard. Pour pourquoi pas, un jour, rejoindre la prestigieuse Liga espagnole…

À seulement 21 ans, Osher Davida a osé le pari d’un transfert à l’étranger, quitter Israël (Hapoel Tel-Aviv) pour l’Europe occidentale et un championnat de plus grande envergure. « Dans le top 10 mondial », estime le nouvel ailier du Standard, persuadé que la Jupiler Pro League est un tremplin idéal pour sa carrière. « Si je joue bien ici, alors je sais que je pourrai jouer un jour dans un très grand championnat. Je rêve de l’Espagne et du Real Madrid, que je supporte depuis tout petit. Mais être ici, au Standard, est déjà un rêve en soi. Je voulais signer dans un grand club. »

Après avoir discuté avec Lior Refaelov (Anderlecht), Yonas Malede (Malines) mais aussi Guy Luzon (son coach en U21), Osher Davida est persuadé d’avoir fait le bon choix. « Le championnat israélien vous permet de grandir rapidement, mais après, la Belgique offre quand même un meilleur niveau. Je veux m’améliorer et je sais qu’avec le coach, qui est un vrai passionné, je vais pouvoir le faire. »