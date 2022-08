«Art», «Elisabeth»... : les six spectacles à ne pas manquer cette semaine

Voici la sélection du MAD pour cette semaine.

Art ***

Théâtre Le Public

Marc, Serge et Yvan, trois amis de 15 ans se déchirent autour d’une œuvre d’art. Pierre Dherte, Bernard Cogniaux et Alain Leempoel qui avaient créé chez nous, en 1998, cette pièce de Yasmina Reza, la reprennent une nouvelle fois (« la dernière » s’amuse Leempoel également à la mise en scène) avec la maturité en plus. La leur et celle de leurs personnages. Drôle et amer.

Elisabeth ****