Habiter seul et dignement: à quel prix?

Les fins de mois sont souvent difficiles, quand on est « isolé ». « Parfois, j’ai honte », confie Emilie, maman fraîchement séparée. « Je vais avoir 37 ans, et je n’ai pas un sou de côté… Vivre seule, ça coûte cher ! »

D’après l’économiste Philippe Defeyt et l’étude « Pauvreté, logement et énergie » de l’Institut pour un Développement durable (IDD), une personne isolée a besoin d’au moins 1.530 euros par mois pour vivre plus ou moins dignement, et un parent seul avec deux enfants, de 2.530. Ces deux montants, appelés « budgets de référence », permettent selon l’étude d’estimer le revenu minimum dont une famille a besoin pour participer pleinement à la vie en société. Ils sont calculés sur base de loyers namurois jugés « proches de la moyenne nationale ».