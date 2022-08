Pourquoi la rétention d’eau est-elle plus marquée quand il fait chaud?

Notre corps est constitué à 65 % d’eau. Drainée et transportée par différents organes, cette eau sert essentiellement à hydrater l’ensemble de notre organisme. Il arrive cependant qu’elle s’accumule et soit stockée dans certaines parties du corps. Des œdèmes se forment au niveau de nos jambes par exemple, elles gonflent. C’est ce qu’on appelle communément la rétention d’eau. Provoqué par des facteurs multiples, ce phénomène est particulièrement marqué en cas de forte chaleur. « Lorsqu’il fait chaud, notre corps cherche à éliminer de la chaleur pour rester en homéothermie, c’est-à-dire dans la marge de températures dans laquelle il peut fonctionner normalement, soit environ 37 degrés en température centrale », détaille le Dr Christophe Barbut, médecin généraliste et président du collège de médecine générale. « Pour éliminer la chaleur, une des solutions que notre corps trouve, c’est de dilater les vaisseaux périphériques, ceux qui se trouvent sous notre peau.