«On est dans un asile géant»: Vincent Lindon flingue la Coupe du monde 2022 au Qatar

La Coupe du monde 2022 ne fait pas l’unanimité, c’est un secret de polichinelle. La question de l’environnement, la question des droits de l’Homme, etc. Certains paramètres créent légitimement la polémique.

Invité dans « C à vous » sur France 5, l’acteur français Vincent Lindon n’est pas allé avec le dos de la cuillère pour commenter l’épreuve mondiale. « Je ne regarderai pas le Mondial, je pourrai dormir l’esprit tranquille. Je ne comprends pas comment nos contemporains font pour arriver à comprendre quelque chose, à supporter de marcher la tête en bas et les pieds en l’air. On est dans un asile géant. La même année, on organise des Jeux d’hiver dans un pays où il n’y a pas de neige. Et pour le Mondial, où il fait 60 degrés à l’ombre, on a construit 10 ou 12 stades réfrigérés. C’est une aberration climatique, sans parler des droits de l’Homme. J’aimerais me transformer en une star du football et organiser une conférence de presse pour annoncer mon refus de participer au Mondial. Cela encouragerait les autres à suivre le mouvement. »

Le message est passé !