Energie: voici les mesures du fédéral sur la table du Codeco

« Le Soir » a pu jeter un œil aux travaux préparatoires du Comité de concertation, qui réunit les principaux ministres de tous les niveaux de pouvoir et qui se tient ce mercredi après-midi.

Un Comité de concertation réunissant les ministres du gouvernement fédéral, les ministres-présidents des Régions et Communautés ainsi que les différents ministres de l’Energie se tient à partir de 15 heures ce mercredi. Tous les interlocuteurs étaient invités à y venir détailler une liste de mesures déjà prises et à prendre afin de faire baisser la facture énergétique des Belges à court, moyen et long terme. Avec un focus sur « les prix, les prix, les prix », dixit le cabinet du Premier ministre, Alexander De Croo (Open VLD).

Voici, selon nos informations, ce qui sera mis sur la table par le fédéral.