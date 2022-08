Un homme fonce sur une terrasse à Bruxelles: «On ne sait pas encore ce qui lui est passé par la tête»

M.G., l’homme de 28 ans qui a foncé sur deux terrasses à Bruxelles vendredi dernier, a comparu devant la chambre du conseil de Bruxelles mercredi. Son avocate, Me Isabelle Slaets, n’a pas demandé la libération de son client, inculpé pour tentative de meurtre. La chambre du conseil rendra sa décision dans le courant de l’après-midi.

« Mon client coopère à l’enquête et a fait des déclarations, mais nous ne faisons pas encore de commentaires sur leur contenu », a déclaré Me Slaets. « On ne sait pas encore ce qui lui est passé par la tête. En attendant, un expert psychiatre a été désigné. Il devra établir un rapport sur l’état mental de mon client au moment des faits. » Elle s’est également exprimée auprès de nos confrères de RTL : « Monsieur était fort dans l’émotion. Et on peut dire qu’il ne va pas très bien. »