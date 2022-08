Mercato: Chelsea officialise l’arrivée de Wesley Fofana pour plus de 80 millions d’euros!

Les clubs anglais de Leicester et de Chelsea ont annoncé mercredi avoir trouvé un accord pour le transfert du Français Wesley Fofana pour un montant non dévoilé, mais estimé par la presse à 70 millions de livres (82 millions d’euros), une somme rare pour un défenseur.

Les deux derniers jours ont été très importants pour moi et je suis très heureux », a déclaré Fofana. « Je me suis entraîné avec l’équipe ce matin et c’est un rêve pour moi. Je suis vraiment excité de commencer à jouer des matches pour les fans et le club. Je suis ici pour gagner des trophées – la Ligue des champions, la Premier League, la FA Cup… »