Mariam Batsashvili: puissante et émouvante

Warner Classics

À 29 ans, la pianiste géorgienne Mariam Batsashvili fait partie des talents montants de la scène internationale. Lauréate de nombreux prix, notamment du Concours Franz Liszt, elle s’est produite dans 30 pays à travers le monde (Brésil, Chine, Belgique, Allemagne…) avec notamment le Dutch Radio Philharmonic Orchestra et le Concertgebouw Amsterdam.

Après un premier disque Liszt/Chopin, elle choisit de s’intéresser aux grands maîtres de la musique romantique. Elle retrouve ainsi Liszt, central dans cet enregistrement, Chopin, mais aussi Schubert, Sigismund Thalberg et César Franck. Et aborde principalement des transcriptions d’opéras, de mélodies et de musique d’orgue.