Marek Hudon (Solvay): «Les cryptos, des monnaies démocratiques? Pas vraiment»

Le krach n’a pas (vraiment) entamé l’enthousiasme des partisans du bitcoin et des cryptos. L’appât du gain n’est pas la seule raison, explique Marek Hudon, de l’ULB, qui relativise cependant les promesses de démocratisation et d’inclusion financière souvent mises en avant.

Cette année, les détenteurs de crypto-monnaies ont dégusté : les cours ont littéralement dégringolé. Ainsi, la plus célèbre d’entre elles, le bitcoin, a perdu près de 70 % de sa valeur entre début novembre et fin juin, avant de se stabiliser aux alentours des 20.000 dollars.

Mais rien n’y fait. Leurs partisans veulent toujours y croire : les cryptos, ce serait l’avenir – comprenez : des monnaies démocratiques, parce que libérées de la tutelle des Etats ; et un formidable outil d’inclusion financière, notamment dans les pays pauvres. De belles promesses pour dissimuler l’appât du gain ? Nous avons posé la question à Marek Hudon, professeur à la Solvay Brussels School of Economics and Management.