Météo: des orages prévus aujourd’hui et dans les prochains jours

Cette nuit, le temps deviendra sec et peu nuageux. Les minima se situeront entre 12 et 17 degrés, sous un vent faible à modéré. Au littoral, le vent sera d’abord encore assez fort.

Cet après-midi, il fera assez ensoleillé avec par moments quelques champs nuageux. Dans le sud du pays, la nébulosité sera plus abondante et quelques averses orageuses se développeront.

Jeudi

Le temps restera sec avec du soleil, des nuages de moyenne altitude et quelques nuages cumuliformes. A partir du sud-ouest, de plus en plus de nuages élevés feront également leur apparition en rejoignant la soirée. Les maxima varieront entre 20 ou 21 degrés en Hautes Fagnes et par endroits 27 degrés en plaine. Le vent d’est à nord-est sera faible à modéré dans l’intérieur et modéré au littoral.