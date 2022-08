Amanueal, 15 ans: «C’était la première fois que je me sentais en sécurité depuis ma fuite»

Amanueal* a 15 ans, une touffe de cheveux ultra-frisés et un sourire malicieux dont les adolescents ont le secret. Un sourire qui s’efface quand on lui demande de raconter le parcours qui l’a mené jusqu’à la Belgique et au centre pour mineurs en transit de Médecin sans frontières (MSF), qu’il a fréquenté de janvier à mars dernier. « Mon pays, l’Ethiopie, est en guerre pour l’instant », entame-t-il avec une voix douce et très basse. « Je n’avais jamais imaginé partir pour l’Europe mais, une nuit, tout le monde a commencé à bouger. J’ai compris qu’il fallait que je me sauve. »

Avec un petit groupe, Amanueal effectue sa première traversée. Une rivière qui marque la frontière avec le Soudan. « Nous n’avions pas de destination. Nous voulions juste fuir. » Sa famille est restée au village. Il n’a plus eu de contact avec ses parents depuis l’hiver dernier.