Un permis d’urbanisme sera bientôt nécessaire pour créer des hébergements touristiques en Wallonie

Sous l’impulsion du ministre de l’Aménagement du territoire, Willy Borsus, le gouvernement wallon a adopté en première lecture un projet d’arrêté modifiant le Code de développement territorial en ce qui concerne la création d’hébergements touristiques. Un texte fort attendu par les communes wallonnes, soumises aux nuisances de gîtes de plus en plus nombreux.

L’été a été particulièrement chaud en Wallonie. L’Ardenne est devenue une espèce d’Eldorado pour les hébergements touristiques, un phénomène qui s’est accentué depuis le covid. Le marché immobilier s’est emballé. « Je ne connais plus un village dans la commune qui n’a pas connu de nuisances liées à des gîtes de grande capacité », explique Guy Gilloteaux, bourgmestre de La Roche. « Dans le courant du mois de février, nous avons pris un moratoire indiquant que les gîtes ne pouvaient accueillir plus de six personnes et que la gestion devrait être assurée par des personnes vivant à moins de 10 km. Ce moratoire, qui est valable jusqu’au 31 décembre, est en attente de textes légaux de la Région wallonne. »