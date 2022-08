Hadja Lahbib a rencontré pour la première fois son homologue ukrainien

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères était à Prague, ce mercredi, pour plaider la cause de son pays auprès de ses homologues européens, réunis en Conseil informel. L’occasion, pour Hadja Lahbib, de rencontrer, en tête à tête, Dmytro Kuleba. Une première depuis sa prestation de serment, et la polémique qui a suivi quant au voyage qu’elle avait effectué, l’an dernier, sous sa casquette ertébéenne, en Crimée, avec un visa russe. « Depuis lors, nous avions échangé essentiellement par voie de lettres. Ici, j’ai abordé moi-même de front l’histoire de la Crimée. Il accepte tout à fait ma démarche, il l’a comprise, il l’avait déjà comprise et là, cela s’est confirmé », assure la cheffe de la diplomatie belge, au Soir et à la Libre, à l’issue de la bilatérale.

Dans la foulée, un communiqué commun a été publié par les deux ministres. Le texte précise : « l’année dernière, en tant que journaliste et documentariste, Hadja Lahbib a visité la ville de Sébastopol en Crimée en violation de la législation ukrainienne. En tant que documentariste, elle avait le projet de montrer comment la Russie utilisait la culture comme pouvoir et propagande, et comment les artistes pouvaient vivre sous une forte domination dans une période historique éprouvante. Elle regrette sincèrement que la visite ait eu lieu dans de telles circonstances. »