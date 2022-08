Pierre-Emerick Aubameyang blessé lors du cambriolage de sa maison: l’attaquant du Barça souffre de la mâchoire

« Dimanche soir, des personnes lâches et violentes sont entrées chez nous et ont menacé mes enfants et ma famille, juste pour voler des choses », a déclaré Aubameyang sur son compte Twitter, dans ce qui constitue sa première réaction depuis les faits. « Ils m’ont blessé au niveau de la mâchoire mais je vais me remettre très vite et grâce à Dieu, personne d’autre n’a été blessé physiquement », a-t-il ajouté.

« Le fait de ressentir que nous ne sommes pas en sécurité dans notre propre maison est difficile à comprendre et à décrire mais en tant que famille, nous allons le surpasser et être plus unis que jamais », a-t-il encore dit.

Selon la presse locale, au moins quatre hommes ont pénétré dans la maison de l’international gabonais à Castelldefels, près de Barcelone, en passant par le jardin. Armés de pistolets et de barres de fer, ils ont menacé Aubameyang et sa femme et ont frappé le joueur.

Les voleurs se sont enfuis en voiture après avoir forcé Aubameyang à ouvrir son coffre-fort afin de dérober les bijoux qui étaient à l’intérieur.