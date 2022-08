Prix de l’énergie: voici les nouvelles mesures prises par le Codeco (vidéo)

Le gouvernement fédéral, les ministres-présidents des Régions et Communautés ainsi que les différents ministres de l’Energie se sont réunis pour un Comité de concertation ce mercredi. Au centre des préoccupations, le dossier de l’énergie et les mesures à envisager pour faire baisser la facture des Belges. Voici ce qui a été décidé.

Travailler sur plusieurs pistes face aux prix élevés

Face aux prix « irrationnellement élevés », « dommageables pour les consommateurs et les entreprises », et au « marché qui ne fonctionne plus », le gouvernement fédéral a proposé au Comité de concertation (Codeco) d’envisager plusieurs pistes : garantir la sécurité d’approvisionnement ; réduire la consommation d’énergie ; revoir la fixation des prix (ce qui relève du niveau européen, la Belgique souhaitant notamment un blocage des prix sur les marchés de gros et un découplage gaz-électricité) ; soutenir les consommateurs et les entreprises ; inclure le secteur financier ; investir dans l’isolation et les énergies renouvelables ; et écrémer les surprofits.

Outre le plan hiver déjà décidé, en matière de sécurité d’approvisionnement, le gouvernement a notamment demandé à l’exploitant de Tihange 2 de reporter son arrêt définitif de février au 31 mars 2023, pour autant que la sécurité nucléaire soit suffisamment garantie.

Réduire la consommation

Pour réduire la consommation d’énergie, à l’instar des Régions qui ont déjà fait savoir mardi qu’elles prendraient des mesures en ce sens, les autorités fédérales vont être invitées à montrer l’exemple. Très concrètement, la température des bâtiments publics devrait être baissée à 19ºC maximum. Une réduction de l’air conditionnée est aussi prévue. L’éclairage sera coupé de 19 heures à 6 heures. Les magasins, bâtiments et monuments étant aussi concernés, on ne devrait plus voir l’Atomium scintiller.

L’idée est aussi, en coordination avec les Régions, de sensibiliser les ménages, les espaces commerciaux et les entreprises à économiser l’énergie, sans plus de précision à ce stade. On ne parle en tout cas pas d’obligation.

L’industrie enfin sera soutenue par le gouvernement fédéral, qui a demandé à la Creg (Commission de régulation de l’électricité et du gaz) et Fluxys (groupe d’infrastructures de transport de gaz naturel basé en Belgique et actif sur le marché européen) de développer un produit de gros pour la réduction de la demande.

Soutenir les consommateurs et les entreprises

Afin de soutenir les particuliers et les entreprises, le consensus a été de prolonger les mesures existantes, durant le premier trimestre 2023, jusqu’à fin mars : tarif social élargi, TVA à 6 % sur le gaz et l’électricité, et réduction des accises sur l’essence et le diesel. Par souci d’équité, une mesure sera de nouveau prévue pour le mazout.

Par ailleurs, une discussion est annoncée avec les fournisseurs d’énergie afin que « les consommateurs qui demandent des plans de remboursement puissent les obtenir sur simple demande » et que soit réformée « l’offre de produits, y compris les contrats fixes, en vue de faire baisser les prix et les surprofits ».

Des mesures seront également prises pour aider les entreprises énergivores et les PME, après concertation avec les secteurs.

L’appel aux banques

Comme l’avait déjà laissé entendre le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke (Vooruit) mardi, les banques vont aussi être appelées à la rescousse afin de donner un peu de répit aux ménages, comme cela avait déjà été le cas durant le covid. Cela passera par la possibilité de reporter le remboursement de prêts hypothécaires. Il a été demandé au secteur de travailler au développement de produits bancaires qui permettent d’aménager des prêts spécifiques, afin que le remboursement commence plus tard.

Energies renouvelables et isolation

Le gouvernement rappelle qu’il a déjà baissé jusqu’à fin 2023 la TVA de 21 à 6 % pour les investissements dans les panneaux solaires, les chaudières solaires et les pompes à chaleur pour les habitations de moins de dix ans. Même topo pour la TVA sur la démolition et reconstruction. La petite annonce ici réside dans le fait que les seuils pour les productions d’énergies renouvelables devraient encore être baissés.

S’attaquer aux surprofits

Le gouvernement s’engage à « écrémer » les surprofits des entreprises du secteur de l’énergie. « Un groupe de travail composé d’experts de la Creg, du SPF Economie et du SPF Finances, entre autres, examinera où se situent ces bénéfices excédentaires, s’ils peuvent être captés en Belgique et quels instruments fiscaux et juridiques peuvent être utilisés à cette fin, tout en assurant des conditions de concurrence équitable dans le secteur de l’énergie. » On attend sa proposition d’ici quelques semaines. L’idée étant en tout cas qu’un fonds de solidarité recueille le fruit de cette contribution et finance les mesures énergétiques fédérales (comme la taxe nucléaire devrait y contribuer).

Les recettes liées à cette taxes seraient utilisées pour aider la classe moyenne.

Au passage, le gouvernement rappelle sa demande de « cadre européen » pour assurer une sécurité juridique à cette taxation des surprofits.

Elio Di Rupo a par ailleurs affirmé que la fin de l’éclairage sur l’autoroute à partir d’une certaine heure en Wallonie serait étudiée.