«Les anneaux du pouvoir»: le pari à un milliard d’Amazon

L’un des événements de cette rentrée télé est assurément la série produite par Amazon et inspirée par « Le seigneur des anneaux ». Atterrissage sur la plateforme ce vendredi 2 septembre. Nous avons visionné les deux premiers épisodes : c’est prometteur.

Nous pensions que notre soleil ne s’éteindrait jamais… » Jusqu’à l’apparition de Morgoth. Une légion d’elfes est alors entrée en guerre, quittant Valinor pour s’installer dans la Terre du Milieu, bientôt ruinée par le conflit. Pour des siècles. Morgoth est défait, certes, mais ses orcs se sont dispersés aux quatre coins du territoire. Et une nouvelle bannière se dresse, celle de son serviteur le plus dévoué, un sorcier cruel et rusé : Sauron !