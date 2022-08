Prix de l’énergie: la fin de l’éclairage des autoroutes? Le gouvernement fédéral, les ministres-présidents des Régions et Communautés ainsi que les différents ministres de l’Energie se sont réunis pour un Comité de concertation ce mercredi. Au centre des préoccupations, le dossier de l’énergie et les mesures à envisager pour faire baisser la facture des Belges.

Par la rédaction Publié le 31/08/2022 à 18:33 Temps de lecture: 2 min

Suite au Codeco de ce mercredi, où se réunissaient le gouvernement fédéral, les ministres-présidents des Régions et Communautés ainsi que les différents ministres de l’Energie, de nouvelles mesures liées à l’énergie sont à prévoir. Réduire la consommation d’énergie Pour réduire la consommation d’énergie, à l’instar des Régions qui ont déjà fait savoir mardi qu’elles prendraient des mesures en ce sens, les autorités fédérales vont être invitées à montrer l’exemple. Très concrètement, la température des bâtiments publics devrait être baissée à 19ºC maximum. Une réduction de l’air conditionnée est aussi prévue. L’éclairage sera coupé de 19 heures à 6 heures. Les magasins, bâtiments et monuments étant aussi concernés, on ne devrait plus voir l’Atomium scintiller.

À lire aussi Prix de l’énergie: voici les mesures annoncées par le Codeco (vidéo) Elio Di Rupo a indiqué qu’une proposition visant à suspendre l’éclairage des autoroutes serait également à l’étude. L’idée est aussi, en coordination avec les Régions, de sensibiliser les ménages, les espaces commerciaux et les entreprises à économiser l’énergie, sans plus de précision à ce stade. On ne parle en tout cas pas d’obligation.