Gorbatchev, l’ombre sur la popularité de Poutine

Comme la majorité des Russes, Alexandre et Pavel ne pleureront pas Mikhaïl Gorbatchev. L’un est un jeune cheminot au fond de la Sibérie, l’autre retraité dans la banlieue de Moscou. Tous deux comparent la déclinante URSS et les épuisantes années 80 de transition socio-économique pendant les cinq ans de réformes sous Mikhaïl Gorbatchev à la nouvelle Russie de Vladimir Poutine et les deux dernières décennies de « stabilité » sous sa présidence. « Aujourd’hui comme hier, nous avons besoin d’un pouvoir fort ! Gorbatchev était tout le contraire… », regrette Alexandre, la trentaine. Il n’a pourtant pas connu les années de chaotique sortie du communisme. Mais le jeune homme retient le message transmis depuis de génération en génération et largement répété par les télévisions du pouvoir : « Gorbi » a certes fait souffler un vent de liberté mais, avant tout, « il incarne la faiblesse du pouvoir et la chute du pays », insiste Alexandre.