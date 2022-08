Guillaume Collard: «La culture de RTL doit être l’innovation»

Baskets, T-shirt, maillots de foot épinglés sur les murs de son bureau d’« adulescent »… En changeant de patron, RTL Belgium semble aussi avoir changé d’ère. « Mais nous serons aussi dans la continuité, car notre mission – divertir, informer et rassembler – ne changera pas », rassure d’emblée Guillaume Collard (38 ans ce mercredi), le nouveau patron de la chaîne privée. Le « Monsieur foot belge » sait pourtant ce qu’innover veut dire. A la tête d’Eleven Sports, c’est lui qui avait offert une manne annuelle de 100 millions d’euros pour les droits télé du championnat belge tout en quintuplant les revenus de la chaîne sportive. Arrivé à l’avenue Georgin en avril dernier, après son rachat, pour 250 millions d’euros, par les éditeurs DPG Media (VTM, Het Laatste Nieuws…) et Rossel (Le Soir, Sudinfo…), son mandat est clair : hisser RTL en pionnier et leader du digital, planche de salut de la télé de papa.