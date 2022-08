Cristiano Ronaldo, Aubameyang, PSG: les derniers dossiers chauds qui vont animer la fin du mercato à l’étranger!

Tic-tac, tic-tac, tic-tac… Ce bruit répétitif et angoissant de l’horloge qui tourne va rythmer l’ultime journée du mercato estival dans la plupart des championnats européens. Si certains pays vont encore jouer les prolongations plusieurs jours durant – la Belgique jusqu’au 6 septembre, la Turquie et la Russie jusqu’au 8, la Grèce jusqu’au 15 et l’Ukraine jusqu’au 22 – le marché des transferts va se refermer ce jeudi 1er septembre dans pas de places fortes. Dont le « Big Five » (Angleterre, Allemagne, Espagne, France, Italie), mais aussi au Portugal, en Écosse ou en Pologne. Avec de beaux coups possiblement encore réalisables. Et, surtout, de grands noms qui attendent impatiemment un nouveau défi, un pied-à-terre plus en adéquation avec leurs exigences sportives et financières.