Guerre en Ukraine: «Le risque, à Zaporijia, c’est la perte des systèmes de refroidissement»

La situation à la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijia – la plus grande d’Europe et qui fournit environ 20 à 25 % de l’énergie du pays – inquiète beaucoup de monde depuis que l’armée russe en a pris le contrôle au tout début de l’invasion. Depuis le 4 mars dernier, les installations tournent toujours mais au ralenti, avec deux des six réacteurs en activité. Et ce sont toujours des équipes ukrainiennes de la société Energoatom qui font tourner la centrale située sur les rives du fleuve Dniepr, malgré les défaillances qui se multiplient. Sur les quatre lignes à très haute tension reliées à la centrale, trois sont hors-service.

Depuis le début de l’invasion, les Russes essaient de détourner la production de courant à leur profit pour l’envoyer dans les territoires occupés. La dernière tentative a échoué jeudi dernier.