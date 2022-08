Guerre en Ukraine: l’Union européenne décourage, sans interdire, le tourisme russe

Depuis que l’espace aérien européen leur a été fermé, il y a de plus en plus de Russes qui arrivent à l’aéroport d’Helsinki. Nous ne voyons pas ça d’un œil favorable. Nous avons décidé de limiter le nombre de visas pour les touristes russes à 10 % du volume actuel. La Finlande a pris sa décision. Nous espérons que toute l’Union européenne suivra. » Pekka Haavisto a dû repartir déçu de Prague. Ses homologues, réunis en Conseil informel dans la capitale tchèque, ne sont pas allés jusqu’à interdire l’octroi de visas Schengen courte durée aux Russes. Tout au plus les ministres des Affaires étrangères se sont-ils accordés sur une suspension de l’accord, conclu en 2007 avec Moscou, visant à faciliter la délivrance de ces sésames.