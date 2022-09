Changement climatique: 2022, année de l’accélération (carte interactive)

L’été 2022 a été ponctué, un peu partout dans le monde, de phénomènes extrêmes : feux de forêts, glaciers en voie de disparition, fleuves quasiment à sec, températures caniculaires, inondations… Après avoir connu des précipitations catastrophiques en 2021, la Belgique a elle-même connu et connaît toujours un été beaucoup plus chaud et plus sec que la normale. Il devrait être le troisième plus chaud depuis le début des mesures, selon Pascal Mormal, climatologue à l’Institut royal météorologique.